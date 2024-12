Open, Renzi e tutti gli altri imputati prosciolti: "Ho vissuto come un appestato"

19 dicembre 2024 a

Tutti prosciolti gli undici imputati e le 4 società nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open. È questa la decisione del gup del tribunale di Firenze Sara Farini.L'inchiesta riguardava presunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la fondazione attiva tra il 2012 e il 2018 per sostenere finanziariamente l'ascesa e l'attività politica di Matteo Renzi, prima come sindaco di Firenze e poi come segretario del Pd.

Tra gli imputati figuravano l'ex premier Matteo Renzi, l'ex ministra Maria Elena Boschi, l'ex deputato ed ex ministro Luca Lotti, l'ex presidente della Fondazione Open Alberto Bianchi e l'imprenditore Marco Carrai, i componenti del cosiddetto Giglio magico. A tutti veniva contestato il reato di finanziamento illecito ai partiti, dal momento che la procura riteneva che la Fondazione Open fosse un'articolazione di partito riconducibile e funzionale all'ascesa politica di Renzi. A Lotti venivano contestati anche due episodi di corruzione per l'esercizio della funzione.

"Ho quasi cinquant'anni. Gli ultimi cinque li ho vissuti da 'appestato' per l'incredibile inchiesta Open. Uno scandalo assoluto per tutti quelli che avevano letto le carte, ma nonostante questo sono stato politicamente massacrato da tanti, a cominciare da Fratelli d'Italia e dai Cinque Stelle. Dopo anni di sofferenza oggi arriva la notizia: prosciolto. Prosciolto io, prosciolti tutti i miei amici sia politici come Maria Elena e Luca sia professionisti come Marco, Riccardo, Alberto e tutti gli altri. Oggi in tanti dovrebbero scusarsi, Meloni e Travaglio in primis. Non lo faranno. Pace". Così su X il leader di Iv Matteo Renzi.

"Al pm che mi ha accusato - Luca Turco, lo stesso che ha aggredito la mia famiglia - non ho niente da dire. Mi spiace solo che vada in pensione dopodomani senza pagare per le sue perquisizioni illegittime e per la sua indagine incostituzionale. Chi sbaglia paga vale per tanti italiani, non per lui", ha concluso Renzi.