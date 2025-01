Luigi Li Gotti, cosa scriveva su Meloni prima della denuncia: "Xenofoba", "Esibizionista di borgata"

29 gennaio 2025 a

a

a

Dopo una lunga militanza a destra, Luigi Li Gotti è passato alla sinistra. L'avvocato, che ha presentato alla procura di Roma una denuncia contro la premier Giorgia Meloni, è stato tra le altre cose sottosegretario alla Giustizia nel secondo governo Prodi. Poi, nel 2008, la candidatura alle elezioni politiche per l'Italia dei Valori. E i post che scriveva su X fanno ben intendere le sue posizioni politiche. "Politici prolifici di soluzioni 'geniali' quando sono all'opposizione e insignificanti quando sono al governo. Un esempio? Giorgia Meloni", è un attacco firmato Li Gotti e datato 31 gennaio 2017.

E ancora: "Salvini comizia con il crocefisso in mano. Meloni: mai più con Berlusconi. Avremo la coalizione degli estremisti xenofobi", è il commento arrivato il 19 maggio 2019. Ma gli attacchi all'attuale premier non si limitano a questi: "Meloni in perdurante divieto assembramento, vuole andare in gruppo all'Altare della Patria. Esibizionista di borgata". Insomma, da parte dell'avvocato una grande stima per Meloni e il suo governo non c'è.

"Mi sento vicino al Pd. Ecco perché ho fatto la denuncia": Meloni indagata, Li Gotti getta la maschera

Proprio martedì 28 gennaio il presidente del Consiglio ha reso noto di essere indagata sulla gestione del caso Almasri. Con lei il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. A far partire tutto, appunto, Li Gotti. Il penalista ha presentato un esposto di due pagine il 23 gennaio scorso, due giorni dopo la scarcerazione e l'espulsione dal territorio italiano del generale, capo della polizia giudiziaria libica, accusato di crimini contro l'umanità. Quest'ultimo fermato a Torino su richiesta della Corte penale internazionale e poi rilasciato nei giorni scorsi e fatto tornare nel suo Paese con un volo Falcon 900 dei servizi segreti italiani.