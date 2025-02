Meloni indagata, Di Pietro spegne le polemiche della sinistra: "La sostanza è la stessa"

02 febbraio 2025 a

a

a

"Sul piano formale non v'è dubbio, stiamo parlando di due atti diversi. Perché uno si chiama avviso di garanzia e uno si chiama comunicazione di reato": Antonio Di Pietro, ospite di Agorà Weekend su Rai 3, ha detto la sua sul caso del generale libico Almasri e sul fatto che la premier Giorgia Meloni, i ministri dell'Interno e della Giustizia Piantedosi e Nordio e il sottosegretario Mantovano siano finiti sotto indagine. Nei giorni scorsi c'è stata una polemica dopo che, in un video sui social, la presidente del Consiglio ha detto di aver ricevuto un avviso di garanzia, quando invece si trattava di una comunicazione di iscrizione nel registro degli indagati.

A fare chiarezza ora ci pensa l'ex pm, che ha spiegato: "L'avviso di garanzia in cosa consiste? Significa dire al signor tizio 'guarda, che io sto indagando su di te per fatti che ti riguardano. Ti do la possibilità di difenderti, così lo sai'. Con la comunicazione di reato invece io sto indagando su di te, se vuoi puoi presentare memoria e difenderti presso il Consiglio dei ministri". Tecnicismi a parte, l'esperto ha poi sottolineato: "Al di là della differenza di nomi, perché uno sta nel codice di procedura penale, l'avviso di garanzia, e l'altro sta nella legge che regola la procedura presso il tribunale dei ministri, che differenza c'è? Dal punto di vista degli effetti, la sostanza è esattamente la stessa".