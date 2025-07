Carlos Alcaraz, l'ultimo delirio: nessuno tocchi l'anti Sinner

COMPORTAMENTO

Apriti cielo, si sono scatenati i mammassantissima del web stigmatizzandone il comportamento. Il primo a mettere sotto accusa Carlos era stato uno spagnolo eccellente, Toni Nadal, coach e zio del mito Rafa Nadal: «Non doveva perdere così la finale di Londra!». Poi è arrivata la stoccata dell’ex tennista Jim Courier: «Ha commesso un errore troppo di frequente nel corso della partita contro il numero uno del mondo». Poi è intervenuto uno che non riesce proprio a tenere la bocca cucita, Nick Kyrgios: «Carlos si distrae, ama fare troppe feste. Gli piacciono troppo le donne. È questo il suo unico problema, mentre Sinner resta più focalizzato. Credo che alla fine avrà una carriera migliore perché Alcaraz ama divertirsi». E Alex Corretja, ex numero 2 del mondo: «Spero a questo punto non giochi il torneo di Toronto». Infine, l’ultimo maligno smash arrivato da Jimmy Connors, uno che non si è mai smentito per la sua antipatia: «A Wimbledon Alcaraz non ha lottato. Non è accettabile. Non so se l’avrei mai accettato. Qualunque cosa accada, devi entrare in campo, cambiare un po’ il tuo gioco o provare a fare qualcosa di diverso. Se il tuo piano A non funziona, devi pensare a qualcos’altro».