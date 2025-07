Schlein tocca il fondo contro Meloni: "Ma quando mai si è vista?"

Vedi alla voce: toccare il fondo. Elly Schlein, per difendere la magistratura con evidenti intenti politici, arriva ad accusare Giorgia Meloni, di fatto, di dare una mano a Cosa Nostra. Un sillogismo politico pericolosissimo, quello della segretaria del Pd dalle pagine di Repubblica. "L'attacco alla magistratura è una costante di questo governo che ha bisogno di un nemico al giorno per nascondere i suoi fallimenti, l'incapacità di affrontare i problemi concreti degli italiani a partire dal caro vita, dai salari più bassi d'Europa, dalle liste d'attesa negli ospedali cosi lunghe che milioni di persone rinunciano a curarsi - incalza la Schlein -. Cercano lo scontro con i giudici per distrarre gli italiani da tutto quello che nel Paese non va. E per loro precise responsabilità". E fin qui, si potrebbe dire, sono le classiche parole d'ordine dell'opposizione, sia pure sempre sopra le righe. Poi però Elly affronta il tema politico-giudiziario del processo a Matteo Salvini e deraglia, letteralmente.

Il centrodestra ha criticato la decisione dei magistrati della Procura di Palermo di ricorrere in Cassazione, saltando l'Appello, contro l'assoluzione in primo grado del leader della Lega nel processo Open Arms. Ma quello, osserva la leader dem, è un pool di magistrati che "va sostenuto nel suo lavoro", in quanto la più esposta contro la mafia, e che invece non solo Nordio ma pure Meloni aggrediscono con violenza inaudita".

