Delmastro condannato, Meloni durissima: "Sono sconcertata. Il giudizio è basato sul merito della questione?"

20 febbraio 2025 a

a

a

Contro la magistratura, contro le toghe rosse, torna a picchiare durissimo Giorgia Meloni. "Sono sconcertata per la sentenza di condanna del sottosegretario Andrea Delmastro, per il quale il pubblico ministero aveva inizialmente richiesto l’archiviazione e successivamente l’assoluzione. Mi chiedo se il giudizio sia realmente basato sul merito della questione. Il sottosegretario Delmastro rimane al suo posto", ha scandito il premier.

Parole durissime con cui il presidente del Consiglio ha commentato la decisione del tribunale di Roma, la condanna del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a otto mesi di reclusione per rivelazione di segreto d’ufficio nel caso legato all’anarchico Alfredo Cospito.

La sentenza, arrivata nel pomeriggio, è stata un fulmine a ciel sereno: poche ore prima, infatti, la procura aveva chiesto l'assoluzione per Delmastro. Un epilogo inatteso che, per ovvie ragioni, ha scatenato la polemica e riportato in primissimo piano lo scontro tra governo e magistratura.

Delmastro da par suo ha subito escluso il passo indietro. "Spero che ci sia un giudice a Berlino. Non mi dimetto perché aderisco alla tesi della procura della Repubblica", ha dichiarato. Successivamente, in un post pubblicato su Facebook, ha rincarato la dose, definendo la sentenza "politica" e priva di fondamento. "Le sentenze non si commentano, ma quelle politiche si commentano da sole! E questa sentenza si commenta da sola! Dopo che l'accusa ha chiesto per tre volte l'assoluzione, arriva una sentenza di condanna fondata sul nulla!". Il tutto mentre da sinistra, Pd e M5s in particolare, continuavano a invocare il passo indietro del sottosegretario.

Nel suo attacco, Delmastro ha anche collegato il verdetto al clima politico attuale e alla volontà di bloccare le riforme del governo. "Vogliono dire che le riforme si devono fermare? Hanno sbagliato indirizzo! Vogliono dire che il Pd non si tocca? Hanno sbagliato indirizzo. Io non ho tradito i miei ideali: ho difeso il carcere duro verso terroristi e mafiosi. Io non ho tradito! E gli italiani lo sanno!".

Infine, il sottosegretario ha annunciato l'intenzione di presentare appello contro la sentenza, dichiarandosi pronto a proseguire il suo impegno per le riforme della giustizia: "Attendo trepidante le motivazioni per fare appello e cercare un giudice a Berlino. E da domani avanti con le riforme per consegnare ai nostri figli una giustizia diversa", ha concluso Delmastro.