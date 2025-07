FdI azzera i deliri di FanPage: "Giorgia Meloni manipola gli italiani..."?

Dopo l'articolo del Fatto sui motivi che spingono gli italiani a sostenere Giorgia Meloni - con tanto di risposta che tira in ballo il cervello "poco evoluto", dicono loro, degli elettori di centrodestra -, anche Fanpage si è iscritta di diritto alla gara a chi la spara più grossa sulla leader di FdI. Sul giornale online diretto da Francesco Cancellato - non nuovo a campagne "fangose" contro Fratelli d'Itala - è apparso un pezzo - a firma Adriano Biondi - che spiega come il presidente del Consiglio stia "manipolando" gli italiani. "Oltre la propaganda e la narrazione vittimista - si legge nel testo -, la presidente del Consiglio non dice mai nulla. Non dà una notizia, direbbero i colleghi. Non fa capire mai i suoi reali pensieri, direbbero gli analisti di lungo corso".

L'autore del pezzo, com'era ampiamente prevedibile, non ha digerito la copertina che il Time ha dedicato a Giorgia Meloni. Così sfoggia le sue conoscenze nel campo delle scienze sociali per attaccare quello che definisce un vero e proprio "piagnisteo" del premier: "Non sono omofoba, non sono razzista, non sono fasc…". In sintesi: i giornali possono dare della fascista alla Meloni, ma lei non può difendersi. "Il racconto - si legge su Fanpage - si apre con un grandissimo classico: il piagnisteo sull’accusa di 'fascismo' che i cattivoni le rivolgerebbero senza motivo". Da qui, il puntale riferimento alla stracitata inchiesta di Fanpage sulla Gioventù Meloniana: "Ha presentato l’inchiesta giornalistica come una sorta di killeraggio mediatico, usando il vittimismo come arma per ribaltare la prospettiva e riprendere in mano la narrazione della vicenda. Appunto, banalizzando i contenuti dell’inchiesta, mistificandone il fine e contestandone persino la legittimità (ricorderete la surreale accusa di aver usato 'metodi da regime', con tanto di appello al presidente della Repubblica perché intervenisse)".