Documenti, la Cassazione contro il governo: no a "madre" e "padre"

Il caso risale al 2022, quando Sonia e la sua compagna avevano vinto la loro battaglia legale contro il ministero dell’Interno. All'epoca la richiesta era stata accolta dal giudice Francesco Crisafulli. L’avvocato Vincenzo Miri , presidente della rete di avvocati per i diritti lgbtq+ Lenford, e l’avvocata Federica Tempori , socia di Rete Lenford e componente del gruppo legale di Famiglie arcobaleno, avevano denunciato il decreto perché in violazione di una decina di norme internazionali, tra cui quella che garantisce il rispetto della vita privata e familiare.

Per il leader della Lega, però, il decreto avrebbe difeso "fondamentali e insuperabili" principi repubblicani di ordine pubblico, tra cui quello che intenderebbe "la filiazione esclusivamente quale discendenza da persone di sesso diverso". Ma per il giudice Crisafulli queste argomentazioni non avevano alcun senso, al contrario, il Viminale si sarebbe reso colpevole del reato di "falso ideologico". Infatti, nelle sue motivazioni, il giudice aveva spiegato come "un documento che indichi una delle due donne come padre contiene una rappresentazione alterata, e perciò falsa, della realtà e integra gli estremi materiali del reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico".