Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Il convegno per il "No"? Un clamoroso flop davanti agli occhi di Bersani

di
Libero logo
venerdì 13 marzo 2026
Il convegno per il "No"? Un clamoroso flop davanti agli occhi di Bersani

1' di lettura

Ennesima figuraccia per il fronte del "No" al prossimo referendum sulla giustizia. Ieri, giovedì 12 marzo, si è svolto a Roma un importante convegno organizzato dalla componente più a sinistra del mondo giudiziario. Stiamo parlando di Magistratura Democratica. Però si è verificato un piccolo problema: in platea c'erano quattro gatti. Eppure gli ospiti erano di quelli imperdibili. Un esempio? L'ex segretario del Partito democratico Pierluigi Bersani. L'ex leader del Nazareno è infatti intervenuto in un'aula semivuota, tra l'imbarazzo generale. 

Lo riporta il Foglio che ha raccontato con un pizzico di ironia questa fallimentare prova di forza, a pochi giorni dal voto e con un uditorio particolarmente nutrito e agguerrito sul fronte del No alla riforma della giustizia. "Queste voci hanno dato vita a una commemorazione funebre preventiva per la Costituzione, stravolta dal governo a colpi di maggioranza, e per la magistratura, che perderà la sua autonomia e indipendenza…”, ha scritto il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Sul palco però era pieno di "vip": l’ex magistrato Franco Ippolito, tra i fondatori di Md, Franco Grillini, presidente onorario di Arcigay, don Luigi Ciotti, Dacia Maraini e addirittura Pif: "Spazio anche, di nuovo, al video di Pif, lo stesso pubblicato un mese fa, incentrato su argomenti altissimi, come ‘l’Ungheria è bella ma non ci vivrei'…”.

tag
referendum giustizia
pierluigi bersani

Referendum Gli scivoloni porteranno via voti al fronte del "No"?

Ecco cos'è la sinistra Referendum, vergogna a Bologna: i collettivi tentano di bloccare il convegno per il "Sì"

In campagna elettorale vale tutto "Musumeci", ecco il titolo di La7 che fa infuriare FdI: gioco sporco

ti potrebbero interessare

Gli scivoloni porteranno via voti al fronte del "No"?

Gli scivoloni porteranno via voti al fronte del "No"?

Referendum, vergogna a Bologna: i collettivi tentano di bloccare il convegno per il "Sì"

Referendum, vergogna a Bologna: i collettivi tentano di bloccare il convegno per il "Sì"

Redazione
Referendum, l'ultima sparata dal fronte del No: "In pericolo la vita dei cittadini"

Referendum, l'ultima sparata dal fronte del No: "In pericolo la vita dei cittadini"

Redazione
Giuliano Pisapia, "voto Sì": l'sms che scatena il terremoto a sinistra

Giuliano Pisapia, "voto Sì": l'sms che scatena il terremoto a sinistra