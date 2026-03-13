Il convegno per il "No"? Un clamoroso flop davanti agli occhi di Bersani

Ennesima figuraccia per il fronte del "No" al prossimo referendum sulla giustizia. Ieri, giovedì 12 marzo, si è svolto a Roma un importante convegno organizzato dalla componente più a sinistra del mondo giudiziario. Stiamo parlando di Magistratura Democratica. Però si è verificato un piccolo problema: in platea c'erano quattro gatti. Eppure gli ospiti erano di quelli imperdibili. Un esempio? L'ex segretario del Partito democratico Pierluigi Bersani. L'ex leader del Nazareno è infatti intervenuto in un'aula semivuota, tra l'imbarazzo generale.

Lo riporta il Foglio che ha raccontato con un pizzico di ironia questa fallimentare prova di forza, a pochi giorni dal voto e con un uditorio particolarmente nutrito e agguerrito sul fronte del No alla riforma della giustizia. "Queste voci hanno dato vita a una commemorazione funebre preventiva per la Costituzione, stravolta dal governo a colpi di maggioranza, e per la magistratura, che perderà la sua autonomia e indipendenza…”, ha scritto il quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Sul palco però era pieno di "vip": l’ex magistrato Franco Ippolito, tra i fondatori di Md, Franco Grillini, presidente onorario di Arcigay, don Luigi Ciotti, Dacia Maraini e addirittura Pif: "Spazio anche, di nuovo, al video di Pif, lo stesso pubblicato un mese fa, incentrato su argomenti altissimi, come ‘l’Ungheria è bella ma non ci vivrei'…”.