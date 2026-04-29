Nicole Minetti, clamoroso: ecco cosa cerca l'Interpol a Ibiza

Indagini a tappeto e bussola impazzita: dalla Spagna (Ibiza) all’Uruguay, passando per un fascicolo che ormai si allarga a ogni nuova verifica. L’Interpol è chiamata a muoversi su più fronti per ricostruire la rete di documenti, soggiorni e relazioni legate a Nicole Minetti, nell’ambito dell’iter che ha portato alla sua richiesta di grazia. Il lavoro degli inquirenti si concentra anche sul procedimento di adozione di un bambino con problemi di disabilità da parte della Minetti, affidato all'Inau (Istituto dei bambini e degli adolescenti dell'Uruguay, con dipartimento diretto da Dario Moreira, rimosso una settimana fa). Il punto non è solo la procedura, ma – si legge sul Messaggero - la tenuta dell’intero impianto documentale. La Procura generale riparte infatti da zero e in tempi rapidi, dopo la segnalazione di possibili criticità.

La procuratrice Francesca Nanni parla apertamente di “fatti gravissimi”. Gaetano Brusa, procuratore generale che nei mesi scorsi aveva delegato ai carabinieri gli approfondimenti sulla documentazione presentata da Minetti per ottenere la grazia, spiega: “Di concerto con il procuratore generale siamo già attivati per le verifiche, dalle forze nostre di polizia a quelle dell'Interpol, con massima urgenza. Andremo avanti finché non troveremo tutti gli elementi, positivi o negativi. Ripeteremo accertamenti anche in Italia sull'autenticità di documenti sanitari e altro”. L’Interpol è incaricata di ricostruire passaggi e presenze anche all’estero, compreso il periodo di soggiorno a Ibiza, considerato un tassello utile per chiarire la ricostruzione complessiva della vita della Minetti e delle persone a lei vicine. Il fascicolo comprende dodici allegati e una quindicina di pagine di istanza, tra referti medici, relazioni e atti adottivi.