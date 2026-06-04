Silvio Berlusconi, Marina picchia duro contro le toghe: "Cosa mi stupisce"

"L'incredibile storia dell'inchiesta di Firenze, mostra una volta di più in quali condizioni si trovi la giustizia italiana, e conferma anche che la sconfitta del referendum di marzo è stata un'immensa occasione perduta per il nostro Paese. Da cittadina che ha visto da vicino fin troppi disastri giudiziari, vorrei che la politica non accantonasse il tema: i nodi da sciogliere sono tanti, a partire dall'assenza di una vera responsabilità civile dei magistrati. Quella della giustizia resta un'emergenza. La bandiera del garantismo non può e non deve essere ammainata". Così Marina Berlusconi sull'archiviazione dell'inchiesta di Firenze che ha visto coinvolti suo padre Silvio Berlusconi e Marecello Dell'Utri.

"Tutto questo accanirsi su una tesi insensata - cioè che le stragi mafiose del 1993-94 avrebbero avvantaggiato la nascente Forza Italia - ha alimentato trent'anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Ma alla fine ha prodotto solo una montagna di carta straccia, sia in tribunale, sia nelle redazioni di certi giornali", ha spiegato Marina Berlusconi. "La verità storica è totalmente diversa - ha sottolineato -: mio padre è stato uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità organizzata in Italia".