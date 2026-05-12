Marina Berlusconi smentisce La Stampa: "Nessun contatto col Pd"

"Dopo settimane di retroscena del tutto campati in aria, in cui sono stata dipinta come artefice di fantomatiche trattative sotterranee tra Forza Italia e il centro-sinistra, l'articolo sulla Stampa di oggi ha avuto l'effetto della classica goccia che fa traboccare il vaso", esordisce Marina Berlusconi. E ancora: "Voglio dirlo con estrema chiarezza: non esiste alcun mio contatto con esponenti del Partito democratico, e non ho in agenda incontri o interlocuzioni di questo genere. Non sono né artefice, né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti, o addirittura a influenzare l'elezione del futuro Presidente della Repubblica. Queste sono dinamiche che competono esclusivamente alla politica e ai partiti". È quanto precisa la presidente di Fininvest riferendosi a un retroscena pubblicato da La Stampa dal titolo "E per Marina Berlusconi si muove Gianni Letta. Via ai contatti coi vertici del Pd" pubblicato oggi da La Stampa.

"Quanto a Forza Italia, credo sia del tutto naturale che io guardi con attenzione e affetto alla creatura politica di mio padre, alla quale ha dedicato trent'anni della sua vita - ha proseguito la figlia del Cav -. Ma è un rapporto che si esprime nel pieno rispetto dei ruoli e dell'autonomia della classe dirigente del partito. Aggiungo che provo lo stesso legame ideale con l'intero centrodestra, perché lo considero parte altrettanto integrante - e imprescindibile - dell'eredità politica di Silvio Berlusconi. Non sono né artefice, né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti, o addirittura a influenzare l'elezione del futuro Presidente della Repubblica".