Mario Roggero, il giudice De Gioia: "Come può ottenere subito i domiciliari"

Però, precisamente, cosa dice la legge? Perché sul “caso Roggero”, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), che al termine di una rapina ha sparato ai ladri che gli erano piombati in negozio, ne ha uccisi due e ne ha ne ha ferito un terzo, rimediando una sentenza di condanna passata in giudicato a quattordici anni e nove mesi di galera, s’è detto di tutto. Esperti e non esperti di diritto han pensato di commentare una normativa che, in realtà, esiste ed è abbastanza complessa. Roggero, che ha 72 anni (e questo, per l’ordinamento, è un cavillo mica troppo secondario), quei tre lustri di prigione deve farseli sul serio tutti di fila? Secondo Valerio de Gioia, che non fa l’opinionista alla bisogna ma che è un giudice penale della corte d’appello di Roma, nonché il padre della legge sul Codice rosso e l’autore di diversi testi giuridici anche recentissimi, insomma è uno che ha pieno titolo per spiegare la faccenda, una strada percorribile per accorciare i tempi del carcere ci sarebbe e passerebbe proprio dell’età.

IL NODO DELL’ETÀ

«In astratto», spiega il magistrato alla trasmissione tivù Dieci minuti su Rete4, condotta da Alessandro Sallusti, «la detenzione domiciliare, che è una misura alternativa al carcere, spetta a chi ha più di settant’anni. Erroneamente è stato detto che Roggero dovrebbe scontarne dieci, quindi dovrebbe avere una pena residua di quattro anni, per poterne beneficiare, ma non è così. Sei hai più di settant’anni la richiesta la puoi fare anche subito e provvede il magistrato di sorveglianza». Urca, ma allora come mai non si è ancora tentata questa possibilità? L’ostacolo è interpretativo. «Abbiamo un problema, lo stesso che i legali dell’orafo hanno rappresentato»: Roggero è stato condannato per omicidio, ma questo reato «rientra tra quelli ostativi, cioè che non consentono di avere i benefici penitenziari? Leggendo la norma del 1975 no», continua de Gioia, «quindi, astrattamente, potrebbe chiedere la detenzione domiciliare. Ma a ciò si oppone un’interpretazione della Cassazione che sta diventando granitica e secondo la quale, nonostante la chiara lettera della norma che parla solamente di criminalità organizzata (affiliazione che di certo non riguarda Roggero, ndr), ha chiuso le porte comunque in caso di omicidio. Non concede la misura, insomma, neanche all’ultra 70enne».