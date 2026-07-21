Mario Roggero, l'Anm accusa la politica: "Minacce dopo la sentenza"

"Minacce, insulti e messaggi di odio" sarebbero arrivati alle toghe dopo la sentenza sul caso Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. La Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati ha denunciato "un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Siamo al fianco dei colleghi piemontesi che hanno emesso le sentenze di primo e secondo grado, così come di quelli della Corte di cassazione che le hanno confermate".

"Ribadiamo che, da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole. Il clima che si crea nei confronti di chi applica la legge dovrebbe essere differente", ha sostenuto ancora l'Anm, puntando il dito contro chi in questi giorni ha preso le parti del gioielliere. "La critica è legittima - ha aggiunto la Giunta - ma alimentare una narrazione che individui nei magistrati il bersaglio da colpire significa contribuire a un clima che può degenerare in odio e intimidazione. Un clima di pesante delegittimazione denunciato anche nel recente report della Commissione europea. Ci auguriamo per il futuro maggiore attenzione a tutela delle stesse fondamenta dallo Stato di diritto".