Mario Roggero, raccolta firme per la grazia: si muove il Parlamento

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che mercoledì è stato condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio: il 28 aprile del 2021 ha sparato contro tre rapinatori durante l'assalto al suo negozio, uccidendone due e ferendone un terzo. "È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere - si era sfogato dopo la sentenza Roggero -. Mi hanno dato l'ergastolo. Dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro le ingiustizie e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce".

"Roggero è in carcere - è il messaggio su X di Guido Crosetto, ministro della Difesa -. È stata applicata la legge? Probabilmente sì. È giusto? Per me no. La legge non è e non può essere sventolata per giustificare l’impossibilità di un magistrato ad analizzare i fatti nella loro totalità, a tenere conto di tutto, anche ciò che non è previsto sia da considerare. È la giurisprudenza, cioè la facoltà dei magistrati di poter interpretare la legge, magari al punto di innovarla. Ci hanno abituato da anni ad una giurisprudenza che interpreta le leggi al punto di stravolgerle. È stata una pratica molto in voga per portare avanti battaglie ideologiche o contro alcuni 'nemici'. È una pratica che ha consentito di mandare in libertà dopo pochi anni anche assassini di servitori dello Stato, carabinieri, poliziotti. Per questo secondo me ciò che è accaduto a Mario Roggero è ingiusto, incomprensibile e anche difficile da accettare. Per questo penso vada esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa".

Mario Roggero, 14 anni e 9 mesi di carcere: è la legge che deve cambiare, non chi la applica La vicenda di Mario Roggero segna uno di quei momenti in cui un Paese è chiamato a interrogarsi non soltanto su u...

Per il 72enne gioielliere di Cuneo si sta muovendo anche il centrodestra. I capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati alla Camera e al Senato hanno avviato già stamane la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi, e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere, finalizzata a richiedere al Ministero di Grazia e Giustizia la grazia a Roggero. "Riteniamo - si legge in una nota - che, al di là degli aspetti di natura giuridica, quanto avvenuto a Roggero meriti una risposta immediata finalizzata a garantire che non debba affrontare ciò che, anche in considerazione della sua età, diventerebbe una condanna all'ergastolo, insopportabile visto quanto avvenuto".

Mario Roggero in galera per essersi difeso: merita la grazia In pratica lo hanno condannato a morte. A 72 anni, una pena di quasi 15 rappresenta di fatto la fine di un’esisten...