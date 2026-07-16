Mario Roggero in galera per essersi difeso: merita la grazia

In pratica lo hanno condannato a morte. A 72 anni, una pena di quasi 15 rappresenta di fatto la fine di un’esistenza. Con enorme dignità Mario Roggero è già entrato in carcere per scontare una pena ingiusta. Si è difeso dai rapinatori, ha sparato, ha ucciso. Ma quando scatta il diritto alla legittima difesa? Dopo quante razzìe subite? Non si sa, nel Paese dove la Cassazione decide che la difesa della propria vita, della propria famiglia e dei propri beni non è legittima nemmeno quando si è sotto attacco dei delinquenti. Dovrebbe invece accadere esattamente il contrario: sei tu che mi vuoi derubare, minacciare, sparare, e io devo avere il diritto di difendermi. Dovrebbe essere un principio istintivo e radicato nel senso comune di giustizia, oltre che nella legge, ma al Palazzaccio hanno detto di no. Eppure Roggero, in quel suo piccolo paese in provincia di Cuneo, si era visto davanti agli occhi quei tre banditi. Armati, contro lui, la moglie, la figlia. Troppe rapine, basta. E siccome deteneva regolarmente la pistola che usò, fece fuoco e ne colpì due mortalmente. Il terzo rimase ferito, gravemente.

Tre gradi di giudizio hanno stabilito contro ogni logica che il colpevole è il gioielliere, e non chi lo voleva rapinare. Prima condanna a 17 anni, poi in appello ridotta a 14 anni e nove mesi: da ieri c’è il sigillo della Cassazione. Ha già varcato le porte del carcere. Rivedrà mai più la libertà, senza un provvedimento di grazia che già ora è sollecitato da più parti? Una decisione assurda. Dicono quelli che si schierano sempre dalla parte sbagliata - persino i magistrati lo fanno - che siccome i malviventi erano in fuga, lui non doveva sparare. Lo trattano da assassino, da killer, un uomo che invece non ha accettato di fare da cavia assieme alla sua famiglia. Quando è che si può gridare “vergogna!” senza offendere nessuno? Perché questo è il caso. Ti ammazzi di fatica per una vita, affronti più volte criminali che entrano nel tuo negozio per toglierti il guadagno e quello che vendi, e finisci la tua esistenza in un carcere.