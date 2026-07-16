Legge elettorale, clamorosa mossa di Giorgia Meloni? Spunta un sondaggio...

Perché Giorgia Meloni ha preferito passare prima dalla Camera rispetto al Senato per votare sull'emendamento sulle preferenze alla nuova legge elettorale? A Palazzo Madama, al contrario di Montecitorio, non è previsto il voto segreto. Quindi si può presumere che la presidente del Consiglio abbia preso in considerazion l'ipotesi di andar sotto in aula, decidendo di dare il parere favorevole del governo alla norma che è stata poi bocciata. Ma perché la premier avrebbe fatto questa scelta? "Giorgia in realtà ha voluto arrivare fino al punto di rottura della maggioranza senza andare oltre. Perché se le preferenze fossero passate, la legge sarebbe stata poi affossata nel voto finale. E sarebbe stato un disastro", fanno sapere alcuni dirigenti di FdI al Corriere della Sera.

Una versione poi confermata da una fonte autorevole, che ha raccontato al quotidiano di via Solferino di una recente discussione avvenuta a Palazzo Chigi: "Con la sfida sulle preferenze — ecco la spiegazione — Giorgia ha rovesciato l’accusa delle opposizioni di volersi occupare dei temi di Palazzo. E affermando la volontà di restituire ai cittadini il diritto di scegliersi il rappresentante in Parlamento, è stata mediaticamente efficace".