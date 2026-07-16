In Onda, Bonaccini perde la testa: "Diciamo agli italiani che siamo cogl***?"

Tensione a In Onda. Stefano Bonaccini è stato ospite del programma di approfondimento politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese. In studio c'era anche Claudio Cerasa del Foglio, che ha lanciato una provocazione all'europarlamentare del Pd: ovvero fare subito le primarie del centrosinistra. "Non puoi fare le primarie prima di fare il programma - la risposta dell'ex governatore dell'Emilia Romagna -. Altrimenti vuol dire che di politica non si capisce niente. Le primarie su cosa le fai? Su chi è più bello?".

Cerasa, però, ha tenuto il punto. E Bonaccini ha perso la pazienza: "Così agli italiani gli diciamo che siamo talmente cogl*** che non abbiamo nenache capito cosa era accaduto qualche anno fa. Ma non scherziamo. Dai, è infantile la cosa che hai detto". "Quando si parla di primarie vedo che ci si scalda", ha notato il direttore del Foglio. "Questa è geniale - si è alterato Bonaccini - tu proponi cosa proponi al centrosinistra?". "Anticipare le primarie e il programma elettorale senza aspettare le candidature. Rispondi a questa domanda se vuoi. Le primarie vanno fatte dopo e con calma o va subito spiegato agli elettori chi è il candidato premier senza prenderli in giro?", ha detto il giornalista. "Quella che hai detto è una cosa infantile", ha chiosato Bonaccini.