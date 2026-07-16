Legge elettorale, figuraccia della Baldino su La7: "Onorevole, la hanno scritta prima..."

"Per noi si può andare a votare anche domani. Anzi lo spero, però a quanto pare...". Vittoria Baldino è intervenuta in collegamento con L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. Ma, neanche il tempo di attaccare il governo Meloni, e la grillina è incappata in una figuraccia colossale. "Si sono imbullonati. Si sono scritti una legge elettorale proprio per questo - ha tuonato la deputata del Movimento Cinque Stelle -. Oggi siamo qui a parlare di legge elettorale perché questo governo ha avuto paura dopo il referendum di perdere col Rosatellum e ha dovuto scriversi una legge elettorale su misura per rimanere incollati al potere perché chiaramente una volta che si è lì non lo vuoi perdere. Questa è la verità".

Ma a quel punto dallo studio Maria Teresa Meli la ha prontamente corretta: "Onorevole, l'hanno scritta prima del referendum". "La dottoressa che è una cronista attenta... è stata depositata a fine febbraio 2026 questa proposta di legge. E c'è stata una profonda accelerazione dopo il referendum. Si ricorderà le dichiarazioni di Donzelli l'indomani del referendum. Quindi perché siamo qui? Siamo qui per questo. Altrimenti avremmo probabilmente parlato di altro". Insomma, quando la toppa è peggio del buco.