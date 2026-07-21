Mario Roggero, ecco i numeri che fanno impazzire la sinistra

Dopo la condanna definitiva della Cassazione del 15 luglio, il caso di Mario Roggero, il gioielliere che ha inseguito e ucciso due rapinatori, ha scatenato una forte ondata di solidarietà tra gli italiani. Secondo un’analisi del web realizzata da Arcadia, società di Domenico Giordano, per il programma “L’Aria che tira” di La7, il sentiment online è nettamente a favore del commerciante.

Dal giorno della sentenza della Cassazione, il dibattito si è polarizzato: il “Tribunale della Rete” esprime un dissenso molto chiaro nei confronti della condanna. Un italiano su tre, nelle conversazioni online che riguardano Roggero, chiede esplicitamente la grazia immediata.I numeri del periodo tra il 1° e il 19 luglio sono impressionanti. Con soli 22 contenuti pubblicati tra Instagram e TikTok, i profili di Roggero hanno ottenuto oltre 3,6 milioni di reazioni totali, con un tasso di engagement dell’85%.