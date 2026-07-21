Mario Roggero, la gioielleria riapre: il cartello affisso all'esterno è un pugno nello stomaco

Anticipando le mosse dei cronisti, che come prevedibile si sono accalcati fuori dal negozio in attesa di dichiarazioni e scoop, la famiglia ha pensato di tutelarsi in questo modo. Secondo quanto riportato dall’Ansa, non si sarebbero visti invece né curiosi né sostenitori o detrattori.

"Gentili giornalisti, desideriamo comunicare che la nostra famiglia non rilascerà alcuna dichiarazione. Ringraziamo per la comprensione e per il rispetto del nostro dolore”: questo il cartello apparso fuori dalla gioielleria Roggero a Grinzane Cavour, provincia di Cuneo. Gioielleria che è stata riaperta oggi, dopo la sentenza definitiva nei confronti del titolare Mario Roggero , 72 anni, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021.

A poche ora dalla riapertura, in ogni caso, è stata la moglie di Roggero a parlare: “Ieri ho visto mio marito, siamo riusciti a stare insieme tre ore. Compatibilmente con il carcere sta bene”, ha raccontato la donna. Che poi si è sfogata a proposito della condanna: “Dico solo che è assurdo che una persona di 72 anni, che ha sempre lavorato, debba subire una cosa del genere. Siamo qui dal 1980, non è una cosa normale. Mi sembra di vivere in un brutto, bruttissimo sogno“. Infine l’augurio: “Spero che molto presto possa venire qui. Non deve assolutamente stare in un carcere”.