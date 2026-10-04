Garlasco, nuovi elementi contro carabinieri e avvocati

Da questo filone è già uscito incolume il procuratore dell’epoca, Mario Venditti, prosciolto su richiesta della Procura di Brescia. A quel punto il fascicolo è tornato per competenza territoriale a Pavia, sulla base della convinzione che corruzione vi sia comunque stata: i soldi escono senza spiegazione logica dai conti della famiglia Sempio, e approdano a destinazione. Dove? Il provvedimento tira in causa i carabinieri che all’epoca lavoravano con Venditti, parlando di «un accordo collocato al livello della polizia giudiziaria operante» che avrebbe garantito a Sempio junior un trattamento assai benevolo durante gli interrogatori e negli accertamenti investigativi.

Il postulato della Procura di Pavia è semplice: se Andrea Sempio ha pagato per salvarsi dall’inchiesta su Garlasco significa che è colpevole, perché neanche nelle ipotesi più garantiste un innocente corromperebbe gli inquirenti per salvarsi da una accusa cui sa di essere estraneo. Così la chiusura dell’indagine a carico di Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi si appoggia anche sulla accelerazione di un altro filone investigativo: l’ipotesi di corruzione già avanzata a carico di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, accusato di avere comprato con venti o trentamila euro, nel 2017, l’archiviazione da parte della magistratura di Pavia delle prime indagini su suo figlio.

A scavare sul tema è ora lo stesso gruppo di pm pavesi, guidato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi, che indaga sul fascicolo principale a carico di Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi. Accanto ai pm, gli uomini del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. Pagine e pagine di interrogatori sono sul tavolo dei pm: sono i verbali dei carabinieri che condussero le indagini-lampo del 2016 (Antonio Scoppetta, Silvio Sapone, Giuseppe Spoto) e dei tre avvocati che allora difendevano Sempio: Massimo Lovati, Simone Grassi e Federico Soldani.

Due le ipotesi principali: i soldi dei Sempio si sono fermati nelle mani degli avvocati, che magari hanno millantato aderenze e appoggi tra i carabinieri; oppure sono stati girati, in tutto o in parte, agli uomini dell’Arma. Su questo tema da settimane la Procura di Pavia lavora intensamente, e la sensazione che il cerchio si stia chiudendo.

Venerdì sera, la trasmissione Quarto Grado fa nomi precisi, parlando di «elementi investigativi significativi a carico dell’avvocato Federico Soldani, di Andrea Sempio e del luogotenente Silvio Sapone». Sarebbero questi tre i bersagli privilegiati della nuova indagine. Sono già iscritti nel registro degli indagati, a fare compagnia a Giuseppe Sempio? La domanda per ora non trova risposte. Ma negli ambienti vicini all’inchiesta si può capire un po’ che aria tira.