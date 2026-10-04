Silvia Albano, la toga anti-governo all'incontro "Legalità, sicurezza e immigrazione"

Chi si rivede... All'incontro pubblico "Legalità, sicurezza e immigrazione: possono stare insieme?", promosso dall’associazione Incontriamoci con il patrocinio della Città di Chianciano Terme", ecco che è apparsa anche Silvia Albano. Non un nome a caso, bensì il presidente di Magistratura Democratica e giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Roma. Nonché la toga che ha respinto il trattenimento dei migranti in quella che subito è sembrata una sentenza anti-governo.

Referendum, Silvia Albano: "Bella Ciao simbolo di liberazione". E su Meloni... "L'esito è oltre ogni aspettativa, calcolando da dove siamo partiti, e anche l'affluenza alle urne d...

Stando a quanto diffuso da SienaPost, la magistrata ha messo in discussione l'idea che repressione e sicurezza vadano insieme. Insomma, le politiche migratorie degli ultimi anni sarebbero state definite criminogene perché spingono le persone nelle mani della criminalità. Un impegno, il suo, non nuovo.

Immigrazione, "un obbligo per i magistrati": fine corsa per le toghe rosse Dopo il referendum sulla Giustizia, lo stesso ministro Carlo Nordio ha paventato il rischio di una "azione pi&ugrav...