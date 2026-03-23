Referendum, Silvia Albano: "Bella Ciao simbolo di liberazione". E su Meloni...

"L'esito è oltre ogni aspettativa, calcolando da dove siamo partiti, e anche l'affluenza alle urne dimostra che c'è stata una grande mobilitazione delle persone. Le persone vogliono bene alla Costituzione e quando si tocca la Costituzione hanno paura anche per la democrazia. Si sono mobilitati in tanti per difendere la Costituzione e questo mi pare un buon punto per ripartire". Lo afferma all'Adnkronos Silvia Albano, giudice del Tribunale di Roma e presidente di Magistratura Democratica commentando l'esito del referendum.

Sulla possibilità di tornare al tavolo del confronto con il governo dopo lo scontro dei mesi scorsi, Albano sottolinea: "Io credo che bisognerà sedersi di nuovo al tavolo non solo con il governo, ma anche con gli avvocati per affrontare i problemi veri che riguardano la giustizia, i problemi veri a cui i cittadini tengono: le risorse, la durata dei processi e con gli avvocati penalisti dobbiamo riprendere un discorso sulle carceri e sulla normativa penale in cui c'è una proliferazione di nuove fattispecie di reato. Credo debba ripartire un dialogo tra tutti".