Pisto contro Ranucci: "Cercavo Laura Cianfoni, ho fatto solo il mio lavoro"

Quando il metodo Ranucci tocca Ranucci e il suo cerchio magico, il Sigfrido furente si indigna e erutta sui social contro un collega, Moreno Pisto, direttore della rivista web MowMag colpevole di «essersi intrufolato» nel condominio dove vive Laura Cianfoni, sindacalista Cisl, fonte e persona vicinissima all’ex conduttore di Report. Neanche fosse un inviato di Report dell’era ranucciana. Contestazioni di fronte alle quali il malcapitato Pisto non può che ribattere con la sua verità: quella di aver fatto semplicemente il suo mestiere, ovvero proprio il giornalista d’inchiesta.

Palcoscenico dell’ennesimo scandalo nello scandalo è il quartiere Tufello-Bufalotta a Roma dove Pisto, assieme a un videomaker, è entrato in azione nelle scorse ore alla ricerca della Cianfoni. Una delle poche protagoniste del Ranuccigate a non aver ancora proferito parola. Lesa maestà rispetto alla quale re Sigfrido ha prima denunciato sui social il tentativo di accesso «in un appartamento nella sua disponibilità» (è quindi il proprietario della casa dove vive la Cianfoni?) per identificare e additare poi pubblicamente Pisto.

Ranucci ha riferito anche di false generalità, di domande rivolte alla donna delle pulizie e della presenza contemporanea di altre due persone, un uomo e una donna, che si sarebbero presentati come addetti alle pulizie, rispetto ai quale, secondo quanto riferito dallo stesso Ranucci, i carabinieri starebbero acquisendo testimonianze e immagini.

La prima risposta alle allusioni è arrivata proprio da MowMag con un editoriale in difesa del suo direttore. «Quel “sedicente giornalista di un magazine on line” era proprio quel matto del nostro direttore, Pisto, che oltre a non aver violato alcun domicilio purtroppo o per fortuna, non ha ancora perso il vizio di fare il cronista d’assalto». Mowmag spiega che la signora delle pulizie citata nel post del giornalista non è stata raggiunta sul pianerottolo di casa, come sostiene Ranucci nel poMoreno Pist st in cui, si sottolinea ancora, «tra l’altro c’è la foto della bomba esplosa sotto casa sua a Pomezia».

Quanto alle due persone sul pianerottolo a cui si riferisce Ranucci, ha spiegato lo stesso Pisto al magazine: «Non siamo noi, se ci sono le immagini lo può verificare. Io avevo uno zainetto, ma non sono mai entrato dentro la scala. La donna col dialetto campano potrebbe essere la donna delle pulizie che è tornata lì con qualcun altro, ma magari anche no, quindi se ci sono le telecamere lo può verificare».

Versione che Pisto ha confermato anche parlando con Libero. «Ho provato a chiamare Ranucci ma lui non mi ha risposto. So che ha scritto a Antonino Monteleone (conduttore di Filorosso ndr) definendomi “giornalista di MauMau” anziché di MowMag» ci rivela con un sorriso che non stempera una vicenda, parte del più grande “caso”, che insiste anche in questo passaggio in una zona grigia. «Nella prima versione del suo post o mi ha descritto come un ladro quando in realtà sono andato soltanto al Tufello con un videomaker per fare delle domande a Laura Cianfoni. Ho citofonato e quando ho visto che non rispondeva nessuno sono andato via».

Ma c’è anche un’altra questione, quella della qualifica di “inviato di Filorosso”. Pisto contesta anche questo: «Alla trasmissione di Monteleone ho solo venduto l’intervista a Maria Lavitola e partecipo come ospite. Non sono nemmeno collaboratore». Per chiudere con il colpo di coda politico velenoso rimandato al mittente. «Quanto al definirmi “meloniano” che per lui, evidentemente, è un insulto, dimostra di non aver letto e capito neppure l’unico articolo in cui, dopo le scorse politiche, ho dichiarato il mio voto che fu per “la Migliore”. Aggettivo con cui mi riferivo a Emma Bonino». L’unica reazione politica è arrivata dai membri M5S della Vigilanza Rai che hanno definito la vicenda addirittura «sconcertante», parlando di «voyeurismo» e «stalkeraggio».