Un 50enne di Reggio Emilia è stato in carcere tredici giorni per uno scambio di persona: la condanna definitiva a 5 anni e 2 mesi per una rapina aggravata del 2022 era di un omonimo. Lo riportano la ‘Gazzetta di Reggio’ e l’edizione reggiana de ‘il Resto del Carlino’ oggi in edicola. Il 25 ottobre, all’alba, le forze dell’ordine si erano presentate a casa sua con un ordine di carcerazione.

L’uomo, incensurato, con famiglia e lavoro regolare ha professato la propria innocenza ma nome, cognome e perfino data di nascita coincidevano con quelli del condannato, ed è stato portato in carcere. Solo dopo il colloquio con i suoi difensori, spiegano i due quotidiani, la situazione si è chiarita. I legali hanno fatto una ricerca anagrafica e acquisito la sentenza: il vero condannato è nato in un altro luogo e risiede in un’altra regione.

I difensori hanno presentato un’istanza urgente alla Procura competente, nel Centro Italia, che ha disposto la scarcerazione lo stesso giorno. Il Tribunale ha poi convalidato la liberazione, riconoscendo l’errore. L’uomo è tornato libero il 6 novembre. Gli avvocati hanno annunciato l’intenzione di presentare una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.