Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, quarantena a luci rosse? Occhio a questa foto (molto spinta)

Francesco Fredella 11 marzo 2020 a

a

a

Quarantena. Casa, relax, allenamenti lontano dalla palestra e contatti con i follower. Per Lucas Peracchi e Mercedesz Henger, una delle coppie più belle della tv, il Coronavirus porta anche tanto amore perché sono più uniti che mai. Il bel personal trainer, tutto tatuato e con un fisico scolpito, pubblica una foto hot che lascia tutti senza fiato. Ma fa, in poco tempo, un botto di clic. Lucas su Instagram scrive: “State a casa. C’è tanto da fare anche a casa”. E la foto, con tanto di fondoschiena ben in mostra, allora a qualcosa di molto piccante. Ma la super coppia, da mesi sulla cresta dell’onda della popolarità, ha abituato i follower a qualche fuoriprogramma a dir poco virale. Lucas, a quanto pare, non ha abbandonato lo sport nemmeno in quarantena attrezzando una palestra “fai da te” in casa. I fan, però, sono curiosi di sapore se lo scatto hot sia stato realizzato a letto prima o dopo una bella dormita. Non siate maliziosi.