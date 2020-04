Andrea Denver, una bomba su Giulia De Lellis: "Tutta la verità su Andrea Damante"

Francesco Fredella 21 aprile 2020 a

I Damellis sono tornati. Innamorati più che mai. Non è più un segreto la loro reunion, ma ora spuntano tutti i retroscena che già fanno sognare i fan. “Quando loro venivano in America noi ci vedevamo sempre – spiega Andrea Denver in una recente intervista pubblicata anche su Vanity Fair - quindi ho avuto tante occasioni per vedere Giulia De Lellis e l’ho sempre vista come una donna veramente innamorata”.

Per l’ex gieffino vip, fidanzatissimo con Anna Wolf, quell’amore sarebbe a prova di bomba. “Lei ci ha sempre tenuto ad Andrea Damante – continua e quello che mi sento di dire è che l’amore vince sempre, ogni tanto ci sono degli ostacoli, si affrontano e si può ricominciare, quindi veramente sono felice per entrambi. Poi Andrea anche è innamorato, me l’ha sempre detto, ne abbiamo parlato tante volte, anche quando non stavano insieme e Andrea mi ha sempre detto che il suo pensiero andava a Giulia, quindi credo ci sia tanto amore da entrambe le parti”.

