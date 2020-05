Elisabetta Canalis così come non si era mai vista: sconvolta, il suo volto oggi

14 maggio 2020 a

Una Elisabetta Canalis semplicemente come non si era mai, ma proprio mai vista. L'assoluta novità viaggia su Instagram, sul profilo della meravigliosa showgirl, che si mostra così come potete vedere nella fotografia qui sotto: meravigliosa, gli occhi a coprirle parte del volto e, soprattutto, un paio di occhiali che sono l'assoluta novità di cui stavamo parlando. Sguardo un poco imbronciato, per l'ex Velina, che sembra essere perplessa per il cambio di stile. E a corredo dell'immagine nessun commento, soltanto una emoticon, una faccina con gli occhiali, proprio come lei. Ma la Canalis non ha di che preoccuparsi: basta dare un'occhiata ai commenti per capire che la maggior parte dei suoi seguaci la trova meravigliosa, anche con gli occhiali.

