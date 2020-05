Cristiano Malgioglio, la foto da 1 milione di clic: il suo distanziamento sociale

Francesco Fredella 22 maggio 2020 a





Stupisci e ancora una volta. Boom di Cristiano Malgioglio, sta per sfiorare un milione di visualizzazioni (come da dati statistici) con una foto virale. Cristiano per evitare il contagio sfoggia un vestito particolarissimo, che riesce a mantenere le distanze sociali di 2 metri tra le persone. Servirebbe una strada intera solo per lui. Malgioglio potrebbe bloccare il traffico perché il suo nuovo vestito blocca persino le auto in transito. Ma ai fan già piace. Qualcuno ci dice segretamente che Malgioglio l’avrebbe voluto di colore rosso. Proprio come la passione, che non ha mai perso in questa quarantena.

