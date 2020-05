Serena Enardu, il drammatico sfogo sull'addio a Pago: "Voi pensate che sia un gioco"

25 maggio 2020 a

a

a

“Voi magari pensate che sia un gioco, che sia tutto semplice”: Serena Enardu - reduce dalla fine della storia d’amore con Pago - torna sull’argomento. Scottante. “Fare una diretta è davvero impegnativo quando l’umore non è al centro per cento”, spiega la Enardu. “Ho sempre desiderato regalarvi momenti di leggerezza e spensieratezza. Ovviamente a volte non ci sono e allora evito. Anche perché so che mi inondereste di domande a cui in questo momento non ho voglia di rispondere. Non le voglio nemmeno leggere perché sto facendo tante cose per distrarmi e superare questo momento pesantuccio nel modo meno complicato. Non si può dire nel migliore dei modi, un momento così non si può passarlo bene. Però si può tentare di passarlo meno peggio. E quindi una diretta mi pesa”. Insomma, Pago - dopo la tempesta mediatica - ha deciso di chiudere i rapporti con la Enardu. Che è entrata a gamba tesa al Gf vip. Sembrava amore, invece è finito nel peggiore dei modi. Serena, però, continua a mantenere vivo il contatto con i follower. Tutti continuano a domandarle qualcosa sulla fine della storia con Pago. Lei risponde. Taglia corto. E Pago resta muto. Nessuna risposta. Per adesso.

"Pesante litigata, non avrei voluto farlo", terremoto per Pago e Serena: l'addio dopo il Gf

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.