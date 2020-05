Belen Rodriguez, "bollente gioco di sguardi": sorpresa così, umiliazione per De Martino

Francesco Fredella 27 maggio 2020 a

Belen Rodriguez. Stefano De Martino. Andrea Iannone. Sembrano i lati lati di un triangolo (magico),consentiteci il gioco di parole, che infiamma da sempre il gossip. Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, la Rodriguez avrebbe incontrato casualmente a Milano il pilota - suo ex - in un ristorante. Belen era con Jeremias, Iannone con un amico (ricordiamo che è reduce dalla fine della storia con la De Lellis). Una gola profonda spiffera di una forte fibrillazione tra Stefano e Belen, che dopo la quarantena si sono allontanati: lui a Napoli per Made in sud, lei a Milano. Mistero. Nessuna notizia certa, ma solo tante indiscrezioni che si rincorrono alla velocità della luce. Secondo i beninformati, i rapporti tra Belen e Iannone sarebbero ancora buoni. Ricordiamo che si sono conosciuti grazie a Jeremias, il piccolo di casa Rodriguez, diversi anni fa. Poi nella vita di Iannone è andata via Belen ed è arrivata Giulia De Lellis (ma quella storia è finita). Adesso, c’è chi dice di aver visto Belen senza la fede al dito. E c’è anche chi racconto di un incontrerò a Milano, sempre casuale, e di uno strano gioco di sguardi. Sarà tutto vero? Se fosse così, allora ci ritroveremmo di fronte ad un vero - bollente - gossip estivo.

