Belen Rodriguez, Fase 2 lontana da Stefano De Martino ma con lei: "Intimità eccessiva", la foto che fa chiacchierare molti

Il primo giorno di fine lockdown Belen Rodrigurez lo ha festeggiato su Instagram, senza Stefano De Martino ma con Elodie Di Patrizi. La showgirl argentina è a Milano, mentre il marito si è trasferito da qualche giorno a Napoli per le riprese del comedy show Rai Made in Sud. Una fine-quarantena a distanza che ha fatto chiacchierare molti. E ora la foto di Belen con l'amica Elodie (compagna del rapper Marracash) ha scatenato molti commenti. In discussione non è il rapportro tra le due ragazze, amiche ormai di vecchia data, quanto l'eccessiva "intimità" dal punto di vista sanitario, ovviamente.

Quasi guancia a guancia, ma entrambe senza mascherina nonostante tutti, virologi e governo, abbiano sottolineato come nella Fase 2 siano decisivi proprio distanza di sicurezza (qui siamo abbondantemente sotto il metro prescritto) e i dispositivi personali. Ahi ahi, Belen. "Quanto sei bella tu", scrive la Rodriguez in calcio alla foto. E qui nessuno può rimproverarle nulla.

