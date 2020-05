Belen Rodriguez sfila gli occhiali con la bocca all'amichetto: video proibito dal party, dramma-De Martino

24 maggio 2020 a

Da qualche tempo, Belen Rodriguez appare lontana da Stefano De Martino, tanto che circolano voci su una presunta crisi di coppia. E ora, a rilanciare il gossip, ci pensa la meravigliosa showgirl argentina in persona, che nelle sue stories su Instagram si è mostrata nel bel mezzo di una festa, rigorosamente senza De Martino, mentre riempiva di baci un amico. Atteggiamenti non solo poco in linea con le norme sul distanziamento sociale, ma che soprattutto avranno dato fastidio, e non poco, a Stafano: Belen, addirittura, sfila al ragazzo gli occhiali con la bocca. Chi è il fortunato? Presto detto: Mattia Ferrari, un celebre creativo ora finito di prepotenza al centro dei pettegolezzi. Belen e Stefano, insomma, appaiono sempre più lontani.

