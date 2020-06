Pago, rivelazione choc su Serena: "Ho letto quei messaggi, e...", un diluvio di corna?

Francesco Fredella 03 giugno 2020 a

Burrasca. Pago dice basta. Addio Serena Enardu. Una volta per sempre. “Guardando la lista dei messaggi di WhatsApp corro velocemente sotto il nome Ale con accanto un emoticon con orsetto. Già, non ci volevo credere. Quello che leggo, quello che ascolto – ebbene sì, anche gli audio – è un qualcosa che non mi fa nemmeno male. È solo una realtà di m…che devo accettare”, racconta Pago al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. “Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. È stata una vera storia d’amore. E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me“, aggiunge. “Quando sei uscita dal bagno, quel telefono l’ho lanciato sul lavandino. Ti ho guardato e ti ho detto: “Meno male che mi avevi detto tutto”. Si tratterebbe di una scoperta che fa crollare Pago. Il cantante - lo ricordiamo - ha tentato un riavvicinamento con Serena dopo Temptation island al Gf Vip: lei è arrivata a metà reality diventando una concorrente a tutti gli effetti.

"Pesante litigata, non avrei voluto farlo", terremoto per Pago e Serena: l'addio dopo il Gf

Ma Serena urla sui social contro Pago. “Manica di fesserie per vendere un libro. Propaganda meschina per la vendita di un libro”, ha assicurato la gemella di Elga. “Sono imbarazzata per te, Pago. Non hai le palle di raccontare le cose come stanno, il motivo per il quale ti ho sbattuto fuori di casa e hai inventato questa scusa mediocre”. Alessandro Graziani, intanto, non parla. Potrebbe essere lui l’ago della bilancia in questa fase molto delicata.

