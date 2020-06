Pago inchioda Serena Enardu: "Una menzogna durata mesi", ora si capisce tutto

Francesco Fredella 11 giugno 2020 a

Pago non sembra tanto “pacifico”. Scusate il gioco di parole, ma non c’è migliore frase per raccontare lo stato d’animo del cantante dopo la rottura - clamorosa - con Serena Enardu. “Lei mi aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro ma non è accaduto nulla’. E quindi per mesi mi ha mentito”, racconta Pacifico. Davvero sarebbe accaduto qualcosa? “Eravamo già in crisi, già a fine aprile non ci parlavamo più con il linguaggio dell’amore. Sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena”, torna a precisa Pago. Eppure, nella casa del Grande Fratello, il cantante aveva ricominciato a flirtare con Serena dopo l’addio a Temptation island. Tutto, a quanto pare, per colpa del tentatore Alessandro Graziani (finito nella bufera) nei giorni scorso dopo una sorta di interrogatorio in diretta a Uomini e donne. Sempre al settimanale Oggi, però, Pago avrebbe lasciato la porta aperta alla Enardu. “Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni. Il problema poi non è perdonare ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”, replica. Caso chiuso.

