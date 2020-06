Pago, schiaffo a Serena Enardu e asfalta Alessandro: "Ma quale confronto?"

Francesco Fredella 18 giugno 2020 a

Pago torna a parlare del triangolo amoroso: lui, lei (Serena Enardu), l’altro (Alessandro Graziani). Il gossip continua a fare tenere banco dopo il presunto flirt che Serena avrebbe avuto con il tentatore Alessandro. Esattamente un anno fa. In un’intervista a SuperGuida Tv il cantante rompe il silenzio. Una volta per sempre dice le cose come stanno ed asfalta Graziani. “Alessandro? Non mi interessa arrivare ad un confronto con lui. Io vivo la mia vita e non guardo quella degli altri. Non so gli altri cosa dicano e cosa facciano. Non mi interessa perché ho la mia di vita che mi preoccupa”, racconta Pago. “Non so neanche cosa abbia dichiarato Serena. In questo momento sto pensando a me. Di tutto quello che è successo tra me e Serena mi dispiace molto. E’ giusto dedicare del tempo a me e a mio figlio. Io vado avanti che non vuol dire voltare le spalle a qualcuno o a qualcosa. Se poi in questo andare avanti accanto a me c’è qualcuno vuol dire che il destino voleva questo”, puntualizza il cantante. Pago, a quanto pare, ha rotto i rapporti con Serena. Ma non esclude la possibilità di un ritorno di fiamma. Il cantante, che è stato sposato con Miriana Trevisan, aveva detto di aver dei dubbi sul rapporto con Serena Enardu, che è entrata al Gf vip per riconquistare Pago. Ma nel reality ha agguantato una popolarità inaspettata. Il resto è storia di questi giorni.

Pago inchioda Serena Enardu: "Una menzogna durata mesi", ora si capisce tutto

