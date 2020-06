Elettra Lamborghini sposa Afrojack, scontro con papà Tonino sulle nozze: "Decido io"

18 giugno 2020 a

Piccolo scontro in famiglia per Elettra Lamborghini. La giunonica popstar emiliana si sposerà presto con il dj Afrojack e papà Tonino Lamborghini, erede del celebre marchio automobilistico, avrebbe voluto che la figlia celebrasse il giorno più bello "a casa", a Bologna. Invece Elettra ha scelto diversamente, organizzando le nozze in una location da sogno sul lago di Garda.

"Decido io", ha tagliato corto lei in una intervista a Vanity Fair , pur chiarendo di amare la propria terra. "Tutto è ancora sospeso per via del coronavirus", ha poi sottolineato Elettra. Papà Tonino, dal canto suo, al settimanale DiPiù si era detto perplesso non sul futuro marito, che gli ha fatto un'ottima impressione, ma sulla volontà della determinatissima figlia di accelerare i tempi e la convivenza. Che dire: auguri!

