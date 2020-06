Luigi Favoloso ed Elena Morali, matrimonio in gran segreto all'estero sulla spiaggia? La bomba

Francesco Fredella 20 giugno 2020 a

Tutto accade in queste ore. Luigi Mario Favoloso e Elena Morali sono volati a Zanzibar. Vacanza e matrimonio (o meglio, visto che siamo all’estero, dovrebbe trattarsi di un patto d’amore). La spifferata arriva alle nostre orecchie. Sui social ancora non c’è traccia di quello che sta per accadere. Ma è probabile che tra poche ore, visto il fuso, verranno pubblicate le prime fotografie. Dopo la storia d’amore con Nina Moric (finita tra carte bollate e avvocati), Favoloso inizia ufficialmente una nuova vita con Elena Morali (ex del comico Scintilla). Adesso, sarebbe bello sapere il punto di vista di Loredana - la madre di Luigi Mario. Nell’ultima puntata di Live non è la d’Urso aveva detto di essere un po’ delusa dai comportamenti di Elena. Avrà cambiato idea? Aspettiamo per saperlo.

