Elena Morali, l'ex Di Lorenzo tira fuori le chat: cosa nasconde a Luigi Favoloso

Francesco Fredella 20 giugno 2020 a

a

a

E adesso scoppia il caos. Daniele Di Lorenzo, produttore di successo ed ex della Morali, pubblica le chat con Elena. Un terremoto. Perché l’ex Pupa, stando a quello che si legge nelle conversazioni, amerebbe ancora Daniele e sarebbe spaventata da una relazione con Luigi Favoloso. Questo è quello che si legge dalle conversazioni pubblicate da Di Lorenzo. Condizionale d’obbligo. Insomma, in vista del matrimonio - che sarebbe stato celebrato a Zanzibar in queste ore - arriva la doccia fredda. Anzi gelata. Come risponderanno Favoloso e la Morali a questo fuoriprogramma? Per adesso tutto tace. Ma il finale, scritto da Di Lorenzo, sembrerebbe quello di una soap.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.