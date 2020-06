Benedetta Parodi, lo scivolone sulla parmigiana di melanzane? Fuori le cosce: come zittisce tutti

22 giugno 2020 a

Le ricette, passione eterna di Benedetta Parodi, che sulla cucina ci ha costruito una carriera. Ma l'ultima preparazione ha scatenato una pioggia di critiche contro di lei. Si parlava della parmigiana di melanzane, piatto tipico della tradizione, insomma soggetto a regole ferree. "Le melanzane non le metto sotto sale perché quello che uso sono fresche, tenere e se cotte immediatamente non risultano amare - ha spiegato -. Piccolo suggerimento: non aggiungete olio nel sugo di pomodoro durante la cottura, perché le melanzane fritte ne hanno già a sufficienza", ha spiegato. E questo le è costato la pioggia di critche. "Giù in Puglia le melanzane prima le passiamo nella farina, poi nell'uovo". E ancora, rispondevano: "La vera parmigiana siciliana è melanzane fritte, salsa, basilico tanto e parmigiano". "Scusa Benedetta, ma lasciala fare ai meridionali". E così, forse per sviare le polemiche, qualche giorno dopo la ricetta incriminata, la Parodi ha pubblicato su Instagram lo scatto che potete vedere qui sotto, con abito sensuale e coscia in bella vista. A corredo, l'hashtag #newtvseason. Insomma, qualcosa bolle in pentola. Mistero, però, su che cosa sia.

