Silvia Provvedi sotto choc, il compagno Malefix arrestato per 'ndrangheta a pochi giorni dalla nascita della figlia: "Dov'era iniziata la loro storia"

Dramma per Silvia Provvedi: il suo compagno Giorgio De Stefano è stato arrestato nelle scorse ore. La Provvedi è diventata mamma della piccola Nicole da pochi giorni. De Stefano è un imprenditore, sempre lontano dai riflettori, ed è finito in manette, insieme ad altre 20 persone, per presunti legami con la 'ndrangheta.



La sua storia con la Provvedi - una delle gemelle del duo Le Donatella- è iniziata ad Ibiza tra i flash dei paparazzi. Adesso, è stato investito da una bufera giudiziaria. Le accuse nei confronti di Di Stefano sono: associazione mafiosa, estorsione a imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa”. La Provvedi resta in silenzio. Non commenta quanto accaduto.

