Lapo Elkann, la paparazzata definitiva? Beccato con la nuova compagna di 47 anni. Chi è? Una sorpresa clamorosa

Prima paparazzata ufficiale per Lapo Elkann e la sua nuova fiamma. I segugi di Alfonso Signorini hanno immortalato per Chi i momenti di intimità del rampollo Agnelli con Joana Lemos, manager portoghese di 47 anni (5 in più di Lapo), divorziata e con due figli. Dopo una vita fatta di stravaganze ed eccessi, un grave incidente stradale in Israele ha stravolto le priorità di Elkann, che si sta dedicando anima e corpo alle sue attività imprenditoriali e al sociale.

Una svolta, spiegava, "merito anche di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno". Era proprio Joana, con cui si è concesso una breve crociera alle Baleari su una barca di un amico. Unico commento del diretto interessato: "Sono felice e innamorato". Il tempo della sobrietà e della maturità.

