Paolo Ruffini dopo la rottura con Diana Del Bufalo: il mistero sulla nuova fiamma

Paolo Ruffini ritrova il sorriso. Ovviamente e grazie all’amore. Dopo la fine della storia con Diana Del Bufalo, il comico - reduce dal successo de La Pupa e il secchione - si fidanza. La misteriosa ragazza si chiama Simona. Vive a Roma. Si sa poco di lei. Nessuna traccia sui social. L’indiscrezione, in queste ore, sta facendo il giro della Rete. Ma, ovviamente, non ci sono ancora smentite e neppure conferme. Per Ruffini è un bel momento dal punto di vista professionale con La Pupa e il secchione - condotto insieme alla bravissima Francesca Cipriani - che ha superato il 13% di share.

