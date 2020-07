Belen Rodriguez, otto anni dopo un gesto pazzesco: come Emma Marrone, che fucilata a De Martino

04 luglio 2020 a

Una coincidenza, ma non troppo. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono detti ufficialmente addio, ormai è chiaro a tutti. La showgirl, dopo i rumors poi smentiti sul tradimento del ballerino con Alessia Marcuzzi, ha usato gli stessi versi usati da Emma Marrone. Anche la cantante ai tempi fu lasciata dal ballerino di Amici e, casualità delle casualità, proprio per Belen. Nel 2012 Emma, reduce dalla vittoria del talent di Maria De Filippi, cantò Bella senz’anima, una scelta ben ponderata: “Sarà la mia conferenza stampa ufficiale: non scelgo mai a caso, l’ho scelta per esorcizzare un sacco di cose”, dichiarò in riferimento alla love story nata tra De Martino e la modella argentina.

A otto anni di distanza qualcosa si ripete. Anche Belen deve fare i conti con la seconda rottura dal marito ed ecco che sceglie proprio la canzone di Riccardo Cocciante. Nell'immagine pubblicata dalla showgirl c'è una sedia vuota e un cuscino. La didascalia? Proprio "Bella senz'anima..."

