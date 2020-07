Belen Rodriguez tradita per Alessia Marcuzzi? Parla Stefano De Martino: "Ci sono famiglie e bambini di mezzo"

04 luglio 2020 a

Il gossip è impazzito dopo la notizia rilasciata da Dagospia sulla storia d'amore tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Secondo il sito di Roberto D'Agostino sarebbe la conduttrice Mediaset la donna con cui l'ex ballerino di Amici avrebbe tradito Belen Rodriguez. Una notizia che ha creato clamore, ma subito smentita dal diretto interessato. De Martino in una storia su Instagram si è sfogato: "Ho appena attaccato con Alessia e Paolo (il marito della Marcuzzi, ndr) che sono due miei grandi amici, ci sono delle famiglie con dei bambini, vi prego di non dare credito a queste fake news. Prometto che se mi fidanzo e mi innamoro vi faccio sapere. Al momento godetevi l'estate" tuona a chi sostiene che Belen abbia scoperto la scomoda relazione clandestina dell'ormai ex marito.

