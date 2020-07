Stefano De Martino, Dagospia: il nome della donna della tv con cui ha tradito Belen Rodriguez: terremoto a Mediaset

03 luglio 2020 a

"L'affare è grosso. molto più grosso". Dagospia sgancia la bomba su Stefano De Martino. Dietro la sua rottura con Belen Rodriguez ci sarebbe niente meno che Alessia Marcuzzi.

Sarebbe lei la "collega più anziana" con cui l'ex ballerino di Amici, oggi conduttore di Made in Sud, avrebbe avuto un flirt. Una scappatella che, suggerisce Dago, sarebbe stata decisiva sia per il crac tra Belen e Stefano sia per la crisi tra la Marcuzzi e il suo compagno Paolo Calabresi Marconi. E quando la Rodriguez ne sarebbe venuta a conoscenza, in quel momento sarebbe scoppiata "la bomba". Nota per i meno attenti: la Marcuzzi hanno lavorato insieme, lei come padrona di casa in studio e lui come inviato, a L'Isola dei famosi.

