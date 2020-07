Belen Rodriguez, semplicemente pazzesco: sapete chi sta abbracciando? La prova: vive un periodo drammatico

05 luglio 2020 a

Cambia tutto, Belen Rodriguez. Non solo uomo, con Stefano De Martino ormai definitivamente archiviato dopo i presunti tradimenti e le voci rilanciate da Dagospia sul flirt con Alessia Marcuzzi (smentito da entrambi). La showgirl argentina cambia infatti radicalmente approccio anche nei confronti di Nina Moric, storica ed acerrima nemica, un rancore sorto ai tempi del "passaggio" di Fabrizio Corona dall'una all'altra. Addirittura, la Moric portò in tribunale la Rodriguez che la aveva chiamata "viado". Ma ora, come detto, cambia tutto. E lo dimostra un video girato al locale Anema e Core, quello in cui Belen ondeggiava di bianco vestita e avvinghiata alla sua presunta nuova fiamma, Giangi Antinolfi. Già, perché nel video rilanciato sempre da Dagospia, si vedono Belen Rodriguez e Nina Moric abbracciarsi, con la seconda che con modi molto affettuosi consolava la prima. Incredibile, ma vero. Forse, anche la prova del fatto che la Rodriguez stia attraversando un momento molto difficile. E nei momenti più difficili si cambia, si è molto più vulnerabili...

Clicca qui per vedere il video

