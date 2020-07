Grande Fratello Vip, Adara Molinero contro Gianmarco Onestini in diretta: "Pene piccolo, baci viscidi e niente orgasmo"

07 luglio 2020 a

Rivelazioni piccanti dal Grande Fratello Vip spagnolo. Ospiti in studio del talk Sàbado Deluxe sono l'italiano Gianmarco Onestini e Adara Molinero, che hanno fatto coppia nella casa salvo poi rompere subito dopo. Il conduttore Jorge Javier Vasquez, sentendo profumo di scoop al pepe, incalza la bella Adara chiedendole come andassero le cose "a livello intimo" con Onestini: "Non bene. Stavo comunque con lui perché compensava con altro, ero innamorata. Lui è molto passionale e molto carino e tenero, però non ha esperienza. Non arrivavo mai all'orgasmo, davvero raramente. Ma io non fingevo di averlo, lui se ne rendeva conto, ma quando finiva per lui andava bene così. Si preoccupava solo di lui". Qualche giorno prima, aveva confessato che le misure intime di Onestini non la entusiasmavano, e la Molinero ha avuto da ridire anche sui baci: "Era come... viscidi, non erano dei bei baci".

Reazione stizzita di Onestini, che dopo essersi difeso via social riguardo alla misura del suo pene ("Sono felice così. Posso dirvi però che madre natura è stata molto generosa con me") ha attaccato frontalmente la sua ex: "Mi fai schifo perché hai ingannato me e la gente. Hai giocato con i sentimenti e non hai il coraggio di guardarmi negli occhi dopo le bugie che dici. Perché allora mi dicevi che andava tutto bene quando stavamo insieme? Sei bugiarda allora".

