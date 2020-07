Eva Henger, il video in bikini: pazzesca a 47 anni, il colpo (molto spinto) del suo maritino

Pin up

Tempo di estate e vacanze anche per Eva Henger che si è lasciata riprendere dal marito Massimiliano Caroletti, in una posa decisamente sexy. I fan sembrano decisamente apprezzare il lato b in primo piano e lo sguardo della donna, spesso ospite nei principali salotti televisivi di Canale 5. La Henger ha deciso così di godersi qualche giorno di relax.

Così la Henger ha deciso di accompagnare il post con una didascalia in due lingue: “L’ebbrezza della creatività; la gioia della scoperta; la freschezza della novità; l’orgoglio della propria unicità; pensare un pensiero che nessuno ha mai pensato.” “The thrill of creativity; the joy of discovery; the freshness of novelty; the pride of one’s uniqueness; think a thought that no one has ever thought of. “.

